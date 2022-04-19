Ворог знищив завод «Азовсталь»

Битва за Донбас триває...

Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його словами, росіяни скидають на завод «надпотужні бомби», повідомляє «Радіо свобода».

«Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла», – наголосив Паламар.

У свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік «Азовсталі», де нібито ховалися мирні жителі. Про це раніше заявив екснардеп Сергій Тарута.

«Згідно з інформацією моїх оперативних джерел і джерел, з яких ми отримуємо інформацію, вибух був, але фактів масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо будуть підтвердження, я відразу повідомлю відповідним чином Офісу президента та Командуванню Збройних сил», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.



