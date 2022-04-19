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    Події в Україні

    Ворог знищив завод «Азовсталь»

    Завод &laquo;Азовсталь&raquo; практично зруйнований - Ворог знищив завод «Азовсталь»
    Завод «Азовсталь» практично зруйнований
    фото з відкритих джерел

    Битва за Донбас триває...

    Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». Про це заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

    За його словами, росіяни скидають на завод «надпотужні бомби», повідомляє «Радіо свобода».

    «Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла», – наголосив Паламар.

    У свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік «Азовсталі», де нібито ховалися мирні жителі. Про це раніше заявив екснардеп Сергій Тарута.

    «Згідно з інформацією моїх оперативних джерел і джерел, з яких ми отримуємо інформацію, вибух був, але фактів масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо будуть підтвердження, я відразу повідомлю відповідним чином Офісу президента та Командуванню Збройних сил», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.

    Читайте також: Битва за Донбас. Як Україна і Росія підготувались до вирішальної фази війни


    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Азов Донеччина завод Україна окупація #stoprussia
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    Ворог знищив завод «Азовсталь»