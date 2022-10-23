Успіхи ЗСУ змушують колаборантів тікати з Мелітополя, – Федоров

Російські окупанти почали поступово виїжджати з Мелітополя

Російські окупанти та колаборанти поспішають залишити захоплені Росією території через запровадження «воєнного стану» та успіхів ЗСУ на фронті. Про це сьогодні, 22 жовтня, в ефірі телеканалу Freeдом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, 2-2,5 тижні тому російські окупанти почали поступово виїжджати з Мелітополя.

«Російські окупанти вивезли свої сім’ї, і зараз намагається втекти частина колаборантів», – повідомив Федоров.

Міський голова уточнив, що колаборанти залишають Мелітополь під виглядом відпустки чи поїздки до родичів.

«Є речі, які підштовхують колаборантів до втечі. Це, зокрема, ухвалення рішення диктатором Путіним про «воєнний стан». Сьогодні російські окупанти намагаються сформувати штаби тероборони на території тимчасово окупованого Мелітополя та інших міст окупованих Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською», – сказав Іван Федоров.

Він пояснив, що для розміщення так званої тероборони росіяни використовують будівлі дитячих садків, шкіл та іншої цивільної інфраструктури. Терміни вони встановили – 20-26 жовтня.

«Раніше вони мобілізували та сформували так званий добровольчий батальйон. Але точно 3 тис. людей туди не пішли добровільно. Тому це ще один сигнал, щоб колаборанти почали тікати», – зазначив мер.

Іван Федоров додав, що також на рішення колаборантів залишити територію впливають успіхи Збройних Сил України у південних регіонах країни.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

До слова, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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