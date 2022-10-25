Білоруських військових помітили в Запорізькій області

На околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили

На території окупованої частини Запорізької області помічено білоруських військових. Про це 24 жовтня в ефірі «Новин Приазов'я» заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

«На території міста Мелітополь є велика кількість військових, які переважно збираються навколо міста, на його околицях, а також у центрі міста, прикриваючись цивільним населенням. Також є факти того, що там перебувають і білоруські військові – на території, наприклад, Мирненської ОТГ», – заявив мер.

Загалом на околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили. Причому, за словами Федорова, окупанти намагаються прикриватись дітьми, облаштовуючи свої склади у школах.

Як повідомлялося, у суботу, 15 жовтня, окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації.

19 жовтня повідомлялося, що з осередків компактного проживання російських терористів та окупаційної адміністрації Енергодара почали вивозити награбоване майно.

Додамо, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.