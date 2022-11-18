Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні

Зеленський сам вирішуватиме, коли він буде готовий вести переговори з агресором

Представник Ради національної безпеки при президентові США Джон Кірбі заявив, що якщо країна-агресор Росія не піде із захоплених українських територій, переговори будуть «правильним способом покласти край війні». Про це написала у Twitter журналістка Newsy Саша Інгбер.

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Під час брифінгу в п'ятницю, 18 листопада, Кірбі уточнив, що США покладатимуться на президента України Володимира Зеленського, який вирішуватиме, коли він буде готовий вести переговори з агресором і чи буде взагалі.

Представник Білого дому зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України могла б закінчитися сьогодні, якби Путін «вчинив правильно».

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«Очевидно, що він не виявив схильності до виведення своїх військ, тому ми [адміністрація президента США] згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це другий найкращий варіант після виведення військ Путіним», – цитує відповідь Кірбі журналістка.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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