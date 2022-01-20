Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку-2»
Єврокомісія має розглянути питання сертифікації газопроводу, але дата ще не названа
Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік-2». Вона доєднається, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку-2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», – зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.
Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що «Північний потік–2» є важелем впливу на Росію.
Раніше глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».
Також нагадаємо, що США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2».
Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.
Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.