  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку-2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Nord Stream 2 AG&nbsp;вирішила створити у Німеччині &laquo;дочірню&raquo; компанію, яка й управлятиме німецькою частиною газопроводу - Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку-2»
    Nord Stream 2 AG вирішила створити у Німеччині «дочірню» компанію, яка й управлятиме німецькою частиною газопроводу
    фото з відкритих джерел

    Єврокомісія має розглянути питання сертифікації газопроводу, але дата ще не названа

    Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік-2». Вона доєднається, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

    «Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку-2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», – зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.


    Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що «Північний потік–2» є важелем впливу на Росію.

    Раніше глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

    Також нагадаємо, що США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2».

    Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

    Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

    Теги: ЄС газ Німеччина Єврокомісія Газпром Україна ГТС Північний потік-2 Герман Галущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку-2»