Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку-2»

Єврокомісія має розглянути питання сертифікації газопроводу, але дата ще не названа

Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік-2». Вона доєднається, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку-2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», – зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.





Наразі процес сертифікації газопроводу призупинено німецьким регулятором. Він вимагає, щоб оператором газопроводу була незалежна компанія. Компанія Nord Stream 2 AG вирішила створити у Німеччині «дочірню» компанію, яка й управлятиме німецькою частиною газопроводу. Після цього німецький регулятор матиме чотири місяці для ухвалення рішення про сертифікацію газопроводу. Потім це рішення відправлять Єврокомісії, яка теж розглядатиме його 2-4 місяці. Вона має вирішити, чи відповідає газопровід всім європейським правилам.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що «Північний потік–2» є важелем впливу на Росію.

Раніше глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

Також нагадаємо, що США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2».

Нагадаємо, наприкінці минулого року оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.