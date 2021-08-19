Призер Олімпіади зі Львова назвав українську мову «псячою»

Стрілець з луку Грачов отримав від держави квартиру і тренує дітей

Бронзовий призер Олімпіади в Афінах Дмитро Грачов зневажливо висловився про українську мову в листуванні з колишнім народним депутатом України Володимиром В'язівським. На прохання повернути борг в $4500, колишній стрілець з луку, який народився і виріс у Львові, почав вимагати спілкуватися з ним «по русски, а не по псячи».

Грачов народився і виріс у Львові. За бронзову медаль в Афінах-2004 він отримав від міста квартиру. За словами В'язівського, колишній лучник продовжує тренувати дітей.

«Товариство, цікавить Ваша думка: чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів? Мову веду про Грачова Дмитра і маю на це підстави. Бо вважаю, що його листування зі мною щодо повернення ним боргу, вийшла за межі особистого», – написав колишній депутат.

Раніше, нагадаємо, в скандал потрапила бронзовий призер Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх, яка після завершення змагань в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Поведінка українки викликала хвилю критики в ЗМІ і серед уболівальників. Повернувшись з Японії, Ярослава написала зворушливе звернення до українців.