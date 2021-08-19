  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Призер Олімпіади зі Львова назвав українську мову «псячою»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Грачов образив рідну мову - Призер Олімпіади зі Львова назвав українську мову «псячою»
    Дмитро Грачов образив рідну мову
    Фото з відкритих джерел

    Стрілець з луку Грачов отримав від держави квартиру і тренує дітей

    Бронзовий призер Олімпіади в Афінах Дмитро Грачов зневажливо висловився про українську мову в листуванні з колишнім народним депутатом України Володимиром В'язівським. На прохання повернути борг в $4500, колишній стрілець з луку, який народився і виріс у Львові, почав вимагати спілкуватися з ним «по русски, а не по псячи».

    21_07

    22_23

    Грачов народився і виріс у Львові. За бронзову медаль в Афінах-2004 він отримав від міста квартиру. За словами В'язівського, колишній лучник продовжує тренувати дітей.

    23_07

    «Товариство, цікавить Ваша думка: чи варто запрошувати на урочистості з нагоди незалежності олімпійців, які в приватному спілкування зневажають Україну, українську мову? Чи варто таких олімпійців допускати до тренувань дітей, лекцій та інших публічних заходів? Мову веду про Грачова Дмитра і маю на це підстави. Бо вважаю, що його листування зі мною щодо повернення ним боргу, вийшла за межі особистого», – написав колишній депутат.

    Раніше, нагадаємо, в скандал потрапила бронзовий призер Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх, яка після завершення змагань в секторі для стрибків у висоту сфотографувалася з росіянкою Марією Ласіцкене. Поведінка українки викликала хвилю критики в ЗМІ і серед уболівальників. Повернувшись з Японії, Ярослава написала зворушливе звернення до українців.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Призер Олімпіади зі Львова назвав українську мову «псячою»