У Києві замінували ТРЦ River Mall: відвідувачів евакуйовують

На місце події прямують вибухотехніки та кінологи

За останній час це вже друге замінування торговельного центру

Сьогодні, 20 січня надійшло повідомлення про замінування ТРЦ River Mall на Дніпровській Набережній, 12. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Усіх відвідувачів та співробітників центру терміново попросили вийти на вулицю.

До місця події прямують медики, рятувальники, правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. Багато хто з людей не розходиться, а чекає біля входу будівлі.

До слова, торговельний центр заміновують уже вдруге за останній період. Востаннє інформація про замінування River Mall надходила 25 грудня.

Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Дніпровському районі столиці замінували гімназію.

Днем раніше у Києві невідомі замінували школу №49.

Також 17 січня у Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро.

До слова, 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.