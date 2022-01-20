Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус

Вартість закупівлі експрес-тестів на коронавірус складає трохи більше $7 млн

За фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд ООН закупив та доправив експрес-тести до Києва

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 млн швидких тестів для визначення коронавірусу. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, що за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення Covid-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У свою чергу, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.

«Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах. Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом з вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя», – йдеться у повідомленні

Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України. Вартість закупівлі складає трохи більше $7 млн.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». Сьогодні також Ляшко оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.