  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість закупівлі експрес-тестів на коронавірус складає трохи більше $7 млн - Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус

    Вартість закупівлі експрес-тестів на коронавірус складає трохи більше $7 млн

    архівне фото з відкритих джерел

    За фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд ООН закупив та доправив експрес-тести до Києва

    За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 млн швидких тестів для визначення коронавірусу. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

    Зазначається, що за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва.

    «Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення Covid-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    У свою чергу, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.

    «Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах. Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом з вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя», – йдеться у повідомленні

    Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України. Вартість закупівлі складає трохи більше $7 млн.

    До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». Сьогодні також Ляшко оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

    Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

    Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус