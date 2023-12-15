Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: голова ОДА повідомив нові деталі

Микита повідомив, що скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень

Розпочато кримінальне провадження, з’ясовуються обставини вчинення злочину

У Керецьківській громаді під час проведення сесії місцевий депутат кинув бойові гранати в сесійну залу. Цю інформацію підтвердив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

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Як він зазначив, у результаті вибуху поранення отримали 26 депутатів та працівників сільської ради. «Всіх постраждалих невідкладно доправили до закладів охорони здоров’я, де їм надають фахову медичну допомогу», – зазначив Микита.

Департамент охорони здоров`я ОВА отримав доручення організувати супровід лікування постраждалих від вибуху, забезпечити всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім’ями поранених.

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Розпочато кримінальне провадження, з’ясовуються обставини вчинення злочину. Скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень.

Сьогодні, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждало 26 людей, шестеро з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії «Слуга народу».