Представники ТЦК навідались до спортзалу в Києві (відео)

Працівників військкомату нібито відмовились пропускати всередину спортзалу

Працівники військкоматів мають намір вручати повістки навіть у спортзалах. Сьогодні таку ситуацію зафіксували в Києві. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нещодавно аналогічні події зафіксували в Дніпрі та на Закарпатті.

Як повідомляють, на оприлюднених кадрах нібито столичний спортзал Sport Life.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте працівників військкомату нібито відмовились пропускати всередину.

Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.

У четвер, 7 грудня, військкоми завітали у ТЦ «Спартак» у Львові. Там вони побували у «Спортлайфі».