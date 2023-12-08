Представники ТЦК навідались до спортзалу в Києві (відео)
Працівників військкомату нібито відмовились пропускати всередину спортзалу
Працівники військкоматів мають намір вручати повістки навіть у спортзалах. Сьогодні таку ситуацію зафіксували в Києві. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.
Нещодавно аналогічні події зафіксували в Дніпрі та на Закарпатті.
Як повідомляють, на оприлюднених кадрах нібито столичний спортзал Sport Life.
Проте працівників військкомату нібито відмовились пропускати всередину.
Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.
У четвер, 7 грудня, військкоми завітали у ТЦ «Спартак» у Львові. Там вони побували у «Спортлайфі».
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