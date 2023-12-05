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У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук

Діана Гасюк
glavcom.ua
У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук
фото: WTOP

Поліція намагалася потрапити в будинок з ордером на обшук, натомість він злетів у повітря

Уночі вівторка, 5 грудня, у передмісті Вашингтона в одному з житлових будинків стався потужний вибух. Поліцейські хотіли провести обшук, але мешканець будинку почав стріляти із ракетниці. Про це пише BBC.

Мешканці неподалік розповіли в соціальних мережах, що чули гучний вибух увечері. Пізніше поліція підтвердила в дописі, що коли поліцейські входили в будинок, підозрюваний випустив кілька пострілів у будинку, перш ніж стався вибух.

Наразі невідомо, чи був підозрюваний поранений, чи його затримали.

Один з очевидців написав у соцмережі Х, що бачив перед вибухом кілька спалахів.

«Схоже на те, що ракети запускають», – сказав він.

«Офіцери поліції, які працюють на місці подій, отримали легкі поранення, нікому з них госпіталізація не знадобилася. Пожежники Арлінгтона продовжують спроби погасити полум'я», – повідомили поліцейські.

За останніми даними, інформації про те, скільки конкретно співробітників постраждало і чи поранено ще когось, крім правоохоронців, немає.

Раніше повідомлялося, що на кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух. Він стався на мосту Rainbow Bridge біля Ніагарського водоспаду.

Також 8 листопада, у США, в штаті Техас, пролунав вибух на хімічному заводі. Після цього почалася сильна пожежа. 

Вибух та пожежа сталися на заводі компанії Sound Resource Solutions, який виробляє розчинники для клею та рідини для зняття фарби. На території підприємства зберігаються хімічні речовини, які мають гостру токсичність, а також здатні викликати серйозне пошкодження або подразнення очей, корозію або подразнення шкіри.

Теги: пожежа вибух поліція будинок поранення соцмережі США

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