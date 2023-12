У передмісті Вашингтона вибухнув будинок, коли поліція хотіла провести обшук

Уночі вівторка, 5 грудня, у передмісті Вашингтона в одному з житлових будинків стався потужний вибух. Поліцейські хотіли провести обшук, але мешканець будинку почав стріляти із ракетниці. Про це пише BBC.

Мешканці неподалік розповіли в соціальних мережах, що чули гучний вибух увечері. Пізніше поліція підтвердила в дописі, що коли поліцейські входили в будинок, підозрюваний випустив кілька пострілів у будинку, перш ніж стався вибух.

Наразі невідомо, чи був підозрюваний поранений, чи його затримали.

Один з очевидців написав у соцмережі Х, що бачив перед вибухом кілька спалахів.

«Схоже на те, що ракети запускають», – сказав він.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD