У США тяжко поранено поліцейського, винного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда

Шовін отримав серйозну травму, але лікарі прогнозують, що він виживе

Колишній американський поліцейський Дерек Шовін отримав тяжке ножове поранення у в'язниці в Аризоні, де він відбуває термін за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомляє CNN.

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Напад на Шовіна підтвердив офіс генерального прокурора Міннесоти Кіта Еллісона. Інцидент стався у п'ятницю, 24 листопада. Зараз, за даними прокуратури, засуджений перебуває у стабільному стані.

«Мені прикро чути, що Дерек Шовін став об’єктом насильства. Він був у належний спосіб засуджений за скоєні злочини. І, як і будь-яка людина, що перебуває у в’язниці, повинен мати можливість відбувати покарання, не боячись помсти чи насильства», – заявив Кіт Еллісон.

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Як пише The Washington Post, Шовін отримав серйозне поранення, але лікарі прогнозують, що він виживе. Деякі ЗМІ ширили чутки, що колишній поліцейський нібито помер.

Адвокат засудженого Грег Еріксон повідомив ЗМІ, що йому наразі не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля й расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

Влітку минулого року експоліцейський Дерек Шовін уникнув довічного ув'язнення за вбивство Флойда. Прокуратура вимагала дл нього найсуворішого покарання, однак суд винік вирок у вигляді 22,5 років позбавлення волі.