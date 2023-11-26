Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США тяжко поранено поліцейського, винного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У США тяжко поранено поліцейського, винного у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда
Дерек Шовін
фото з відкритих джерел

Шовін отримав серйозну травму, але лікарі прогнозують, що він виживе

Колишній американський поліцейський Дерек Шовін отримав тяжке ножове поранення у в'язниці в Аризоні, де він відбуває термін за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Про це повідомляє CNN.

Напад на Шовіна підтвердив офіс генерального прокурора Міннесоти Кіта Еллісона. Інцидент стався у п'ятницю, 24 листопада. Зараз, за даними прокуратури, засуджений перебуває у стабільному стані.

«Мені прикро чути, що Дерек Шовін став об’єктом насильства. Він був у належний спосіб засуджений за скоєні злочини. І, як і будь-яка людина, що перебуває у в’язниці, повинен мати можливість відбувати покарання, не боячись помсти чи насильства», – заявив Кіт Еллісон.

Як пише The Washington Post, Шовін отримав серйозне поранення, але лікарі прогнозують, що він виживе. Деякі ЗМІ ширили чутки, що колишній поліцейський нібито помер.

Адвокат засудженого Грег Еріксон повідомив ЗМІ, що йому наразі не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі при затриманні 25 травня 2020 року. Через смерть Флойда спочатку в США, а потім і в інших країнах почалися акції проти поліцейського свавілля й расизму. Вони проходили під загальним гаслом #BlackLivesMatter.

Влітку минулого року експоліцейський Дерек Шовін уникнув довічного ув'язнення за вбивство Флойда. Прокуратура вимагала дл нього найсуворішого покарання, однак суд винік вирок у вигляді 22,5 років позбавлення волі.

Теги: США напад поліція поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступниця спікера міноборони США Сабріна Сінгх
Пентагон заявив, що військова допомога США використовується в Україні ефективно
22 листопада, 01:15
Конгрес США може відкласти допомогу Україні до середини грудня, або й на довше
Схвалення нового пакету допомоги Україні від США затягується
18 листопада, 02:30
Пожежа внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини
Росіяни вдарили по підприємству на Херсонщині: є постраждалий
18 листопада, 15:05

Соціум

Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8151
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua