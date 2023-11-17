У Львові патрульні збили пішохода

У поліції ініціювали службове розслідування

У Львові зранку 17 листопада сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції та пішохода. Щодо правоохоронців проведуть службове розслідування. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

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Аварія відбулася зранку на вулиці Яворницького. Потерпілого ушпиталили. На місці події працюють всі необхідні служби.

У пресслужбі поліції зазначили, що ініціювали службове розслідування. Патрульні надають необхідні покази.

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«Обставини встановлюються», – додали в поліції.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.