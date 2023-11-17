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У Львові патрульні збили пішохода

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові патрульні збили пішохода
Патрульні надають необхідні покази
фото ілюстартивне

У поліції ініціювали службове розслідування

У Львові зранку 17 листопада сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції та пішохода. Щодо правоохоронців проведуть службове розслідування. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Аварія відбулася зранку на вулиці Яворницького. Потерпілого ушпиталили. На місці події працюють всі необхідні служби. 

У пресслужбі поліції зазначили, що ініціювали службове розслідування. Патрульні надають необхідні покази. 

«Обставини встановлюються», – додали в поліції.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці на вулиці Старокиївська відбулось зустрічне зіткнення легкових автомобілей «Ауді» і «Тойота». Внаслідок події від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля «Тойота» загинули. Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Теги: ДТП Львів поліція

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