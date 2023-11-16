Чехія розглядає можливість покарання за антиізраїльське гасло
У МВС країни вважають, що особа, яка використовує гасло, потенційно винна у кримінальному злочині
Влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною» за певних обставин. Про це пише Euractiv.
«Висновок дискусії полягає в тому, що використання гасла «Від річки до моря Палестина буде вільною» є проблематичним в контексті нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і може мати ознаки кримінального злочину», – підкреслила речниця МВС Чехії Клара Длубалова.
Міністерство вважає, що особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.
«Гасло історично використовувалося переважно в поєднанні з чітко сформульованою вимогою знищення існування Ізраїлю і ліквідації частини населення будь-якими засобами, в тому числі насильницькими», – йдеться в повідомленні.
Чеська поліція заздалегідь інформує організаторів демонстрацій про очевидну проблемність гасла.
Нагадаємо, 14 листопада кілька сотень тисяч людей зібралися у центрі Вашингтона на «Марш за Ізраїль», щоб висловити підтримку Ізраїлю у його протистоянню терористам ХАМАСу та засудити будь-які форми антисемітизму й ненависті. Захід відбувся в районі Національної алеї американської столиці.
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