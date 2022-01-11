  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Працівниця «Укрпошти» підробляла ПЛР-тести. Суд виніс вирок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ &laquo;МедЛаб&raquo;. - Працівниця «Укрпошти» підробляла ПЛР-тести. Суд виніс вирок

    Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ «МедЛаб».

    фото: depositphotos

    Жінка уклала угоду про визнання винуватості

    Інструкторку поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» визнано винною у пособництві з підробки медичних документів і призначено три роки тюрми, які замінили на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 грудня.

    За даними слідства, протягом лютого-березня 2021 року обвинувачена у змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовили близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. Для цього працівниця пошти робила копії паспортів потенційних клієнтів і через мобільний додаток Viber скидала спільнику. Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ «МедЛаб».

    Аби уникнути реального терміну ув’язнення, жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній сторони погодили, що обвинувачена отримає умовний термін покарання.

    Суд затвердив цю угоду і прописав у вироку: стягнути з обвинуваченої в дохід держави 4 тис. грн витрат на залучення експертів для проведення судових технічних експертиз.

    Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).

    Читайте також:
    Теги: суд медицина Волинська область вирок коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Працівниця «Укрпошти» підробляла ПЛР-тести. Суд виніс вирок