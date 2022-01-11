Працівниця «Укрпошти» підробляла ПЛР-тести. Суд виніс вирок
Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ «МедЛаб».
Жінка уклала угоду про визнання винуватості
Інструкторку поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» визнано винною у пособництві з підробки медичних документів і призначено три роки тюрми, які замінили на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 грудня.
За даними слідства, протягом лютого-березня 2021 року обвинувачена у змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовили близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. Для цього працівниця пошти робила копії паспортів потенційних клієнтів і через мобільний додаток Viber скидала спільнику. Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ «МедЛаб».
Аби уникнути реального терміну ув’язнення, жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній сторони погодили, що обвинувачена отримає умовний термін покарання.
Суд затвердив цю угоду і прописав у вироку: стягнути з обвинуваченої в дохід держави 4 тис. грн витрат на залучення експертів для проведення судових технічних експертиз.
Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).
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