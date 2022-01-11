Працівниця «Укрпошти» підробляла ПЛР-тести. Суд виніс вирок

Жінка уклала угоду про визнання винуватості

Інструкторку поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» визнано винною у пособництві з підробки медичних документів і призначено три роки тюрми, які замінили на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 29 грудня.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2021 року обвинувачена у змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовили близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. Для цього працівниця пошти робила копії паспортів потенційних клієнтів і через мобільний додаток Viber скидала спільнику. Під час виготовлення підробних документів змовники незаконно використовували реквізитні дані медичної лабораторії ТОВ «МедЛаб».

Аби уникнути реального терміну ув’язнення, жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній сторони погодили, що обвинувачена отримає умовний термін покарання.

Суд затвердив цю угоду і прописав у вироку: стягнути з обвинуваченої в дохід держави 4 тис. грн витрат на залучення експертів для проведення судових технічних експертиз.

Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).