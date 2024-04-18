Пішов із життя актор Петро Нікітін

Актору був всього лише 61 рік

Нікітін присвятив життя сцені та працював з різними театральними колективами. В останні роки – у столичному театрі Франка

У середу, 17 квітня, пішов з життя актор Національного академічного драмтеатру ім. Франка Петро Нікітін. Про це повідомили колеги актора на сторінці театру у Facebook.

«Відійшов у вічність актор нашого театру Петро Нікітін. Йому був всього лише 61 рік. Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

фото: Національний академічний драмтеатр ім. Франка/Facebook

Петро Нікітін навчався у Харківському інституті мистецтв на театральному відділенні. Протягом свого життя він працював з різними театральними колективами, зокрема грав у Харківському державному академічному драматичному театрі, Центрі сучасного мистецтва «Нова Сцена», а також Національному академічному театрі імені Лесі Українки.

В театрі Франка Петро Нікітін працював з 2021 року, серед його ролей: Хассе («Три товариші»), Бронек Бочек («Авантюрист»), Усай («Житейське море»).

Нагадаємо, 16 квітня помер письменник Дмитро Капранов. Йому було 56 років.