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Пішов із життя актор Петро Нікітін

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пішов із життя актор Петро Нікітін
Актору був всього лише 61 рік
фото: Національний академічний драмтеатр ім. Франка/Facebook

Нікітін присвятив життя сцені та працював з різними театральними колективами. В останні роки – у столичному театрі Франка

У середу, 17 квітня, пішов з життя актор Національного академічного драмтеатру ім. Франка Петро Нікітін. Про це повідомили колеги актора на сторінці театру у Facebook.

«Відійшов у вічність актор нашого театру Петро Нікітін. Йому був всього лише 61 рік. Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

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фото: Національний академічний драмтеатр ім. Франка/Facebook

Петро Нікітін навчався у Харківському інституті мистецтв на театральному відділенні. Протягом свого життя він працював з різними театральними колективами, зокрема грав у Харківському державному академічному драматичному театрі, Центрі сучасного мистецтва «Нова Сцена», а також Національному академічному театрі імені Лесі Українки.

В театрі Франка Петро Нікітін працював з 2021 року, серед його ролей: Хассе («Три товариші»), Бронек Бочек («Авантюрист»), Усай («Житейське море»).

Нагадаємо, 16 квітня помер письменник Дмитро Капранов. Йому було 56 років. 

Теги: смерть театр актор

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