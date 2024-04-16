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Помер письменник Дмитро Капранов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер письменник Дмитро Капранов
Письменнику було 56 років
фото скріншот відео

Що стало причиною смерті наразі не відомо 

Сьогодні, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Про це повідомив його брат Віталій у Facebook. 

Помер письменник Дмитро Капранов фото 1

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», – написав Віталій.

Що саме стало причиною смерті Капранов не повідомив. Письменнику було 56 років. 

Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. 

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

3 фото
На весь екран

Письменники працював в тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».

Нагадаємо, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножко.
 

Теги: смерть письменник

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