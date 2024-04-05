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Військові можуть самостійно визначати, кому буде надана фінансова допомога у разі їх загибелі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Військові можуть самостійно визначати, кому буде надана фінансова допомога у разі їх загибелі
29 березня 2024 року набули чинності зміни до законодавства (Закон 3515-ІХ від 9 грудня 2023 року)
фото з відкритих джерел

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти

Відтепер військові зможуть самі вирішувати, кому і в якому розмірі виплачувати одноразову допомогу після їх смерті. Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

29 березня 2024 року набули чинності зміни до Закону 3515-ІХ від 9 грудня 2023 року, який вводить поняття «особисте розпорядження». Військовослужбовці мають право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату грошової допомоги особі (особам) за їхнім вибором, та визначити розмір її частки.

Командири військової частини або нотаріуса відповідають за право засвідчення справжності підпису на такому розпорядженні.

«Оригінал особистого розпорядження зберігається в особовій справі бійця в ТЦК та СП. У будь-який час військовий може його скасувати взагалі, або скласти нове. При цьому кожне нове розпорядження скасовує чинність попереднього», – пояснив Ярослав Хоменко, юрист Українського ветеранського фонду.

Незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи у розмірі 50 відсотків частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Змін також зазнав перелік осіб, які мають право на таку допомогу. Тепер це такі члени сімей загиблих (померлих) осіб:

  • діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
  • вдова (вдівець);
  • батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);
  • внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);
  • жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживала однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
    утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Нагадаємо, що військовослужбовці, які мають довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу.  Отримати таку допомогу можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки МСЕК.

До слова, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорій осіб.

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Теги: ЗСУ соцвиплати війна смерть українці військові Україна бойові виплати

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