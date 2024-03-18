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Британське посольство відреагувало на чутки про смерть короля Чарльза III

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британське посольство відреагувало на чутки про смерть короля Чарльза III
Раніше стало відомо, що лікарі виявили в короля Великої Британії Чарльза III онкологічне захворювання на ранній стаді
фото з відкритих джерел

Сьогодні в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III нібито помер

Посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало чутки про смерть короля Чарльза ІІІ, які раніше ширилися мережею. Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства.

«Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза III є фейком», – йдеться у дописі.

Посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало чутки про смерть короля Чарльза III
Посольство Великої Британії в Україні офіційно спростувало чутки про смерть короля Чарльза III
скриншот

Раніше у понеділок, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.

Про хворобу монарха стало відомо 5 лютого. У Букінгемському палаці заявили, що Чарльз III вирішив оприлюднити свій діагноз, щоб не допустити чуток і надати підтримку тим, хто бореться з раком. Король сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності, наголосили у Букінгемському палаці.

Раніше лікарі короля Великої Британії Чарльза III виявили у нього онкологічне захворювання на ранній стадії, повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За словами глави уряду, він перебуває у постійному контакті з монархом і сподівається на його повне одужання. Про це пише The Guardian. «Очевидно, як і всі інші, ми вражені і засмучені, і всі наші думки з ним та його сім'єю. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії. Я, звичайно, перебуваю в постійному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», – сказав Сунак.

Читайте також: Букінгемський палац повідомив тривожні новини про здоров'я королівських осіб
Теги: смерть Велика Британія Король Чарльз III

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