Буданов та Сирський «загинули» під Харковом: росіяни запустили новий фейк

Українців намагаються деморалізувати шляхом провокування емоційних «гойдалок»

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що внаслідок ракетного удару у Чугуєві в Харківській області гнібито загинули головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Чергову брехню про ліквідацію вищого військового керівництва України розганяють у прокремлівських Telegram-каналах, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

«Насправді повідомлення фейкоробів про «ліквідацію» представників вищого українського командування з’являються у соцмережах регулярно з 2022 року. Цього разу – це ще й частина кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації у Харкові. Пропагандисти неодноразово поширювали такі фейки не лише про Буданова (мінімум двічі – у травні і серпні 2023 року), а й про ексголовкома Залужного, Танцюру (екскомандувач сил ТрО) та інших українських генералів», – йдеться у повідомленні.

Центр зазначив, що кожного разу ці повідомлення спростовували самі ж росіяни, що сталося і цього разу – частина росЗМІ вже встигла все списати на «помилку». «Насправді, це не «помилки», а цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних шляхом провокування емоційних «гойдалок», – попередили у Центрі стратегічних комунікацій.

Раніше росіяни вже розганяли фейк про нібито вбивство очільника ГУР МО Кирила Буданова. За словами пропагандистів, він «загинув» під час ракетного удару РФ по Києву.

Окрім того, росіяни поширювати брехню про смерть українських воєначальників минулого року. Зокрема, пропагандисти збрехали про ліквідацію командувача Сил територіальної оборони України генерал-майора Ігора Танцюри. Та вже наступного дня речник ТрО Денис Зелінський спростував цю заяву.