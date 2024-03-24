У боях за Україну загинув ще один доброволець із Грузії

Грузин, що воював у складі «Азову», потрапив під російський ракетний обстріл

На фронті в Україні загинув доброволець із Грузії Тенгіз Ханія. Це вже 62-й грузинський доброволець, який віддав життя за Україну. Про це повідомляє mtavari.tv.

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Як пише видання, Ханія – вимушений переселенець із Абхазії, був учасником Абхазької та Серпневої воєн 2008 року. Чоловік був колишнім співробітником розвідувального управління міноборони Грузії та другого відділу спеціального призначення міністерства внутрішніх справ країни.

За даними журналістів, грузин воював в Україні з першого дня війни і за цей час двічі отримував поранення, але після одужання знову повертався на передову.

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«Воював на напрямку «Авдіївка – Мар'їнка», у складі «Азову». Загинув днями від ракетного обстрілу РФ. Через постійні бої вивезти тіло бійця з поля бою не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Видання додало, що на фронті в Україні загинули вже 62 грузинські добровольці, які воювали на боці України з початку масштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що 14 березня на війні в Україні загинув німецький доброволець, колишній солдат бундесверу Штефан під час обстрілу російської артилерії.

Також повідомлялося, що 18 березня під час евакуації поранених на Донеччині загинула бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБр Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Анастасія Мар'янчук з позивним Троя.