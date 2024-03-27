У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса

Премію імені Олега Вергеліса засновано 30 вересня 2023 року, в річницю смерті заслуженого журналіста України

Сьогодні, 27 березня, у Міжнародний день театру вистава Театру на Подолі «Процес» стала лауреатом Премії імені Олега Вергеліса 2024 року. Режисером, автором адаптації роману та музичного оформлення вистави за мотивами однойменного роману Франца Кафки є Давид Петросян, розповідає «ZN».

Вистава «Процес» містить життєствердну силу правди маленької людини у боротьбі за своє життя з жорстокою системою й невидимим тотальним злом. Право на життя, як і презумція невинуватості, – це дві аксіоми будь-якого розвиненого та ментально здорового суспільства, сценічно стверджує режисер і доступно тлумачить бюрократичний абсурд одного з найскладніших романів класичної літератури. Сприймати все через страх, відчай чи намагатися зрозуміти раціонально – кожен глядач вирішить для себе сам. Єдине, що «просить вирішити» режисер, – чи хочемо ми так жити далі, адже вічне бюрократичне зло знищує людство не менше, ніж будь-яка війна.

Кадри з вистави Театру на Подолі «Процес» фото: David Petrosyan/Facebook

Художниця-постановниця та художниця з костюмів – Анна Шкрогаль; художник з освітлення – Максим Музира; пластика – Ольга Голдис; звукорежисер – Сергій Шевченко; відео – Олександр Братіно; помічники режисера – Софія Людвіченко, Влад Цехмейструк. Актори, задіяні в обох складах: Ольга Голдис, Олег Стефан, Артем Атаманюк, Леонід Шеревера, Костянтин Темляк, Юрій Феліпенко, Максим Максимюк, Артем Каратаєв, Євген Ковирзанов, Кирило Карпук, Станіслав Крушинський.

За результатами експертного опитування до списку номінантів також увійшли вистави «Вороги» (Театр імені Марії Заньковецької, м. Львів, режисер – Максим Голенко) й «Тартюф» (Театр Франка, м. Київ, режисер – Дмитро Богомазов).

«Вітаємо Театр на Подолі, режисера Давида Петросяна та всю команду, яка працювала над виставою «Процес», із заслуженою перемогою! І принагідно вітаємо всіх, хто не уявляє свого життя без театру, з Міжнародним днем театру! Бажаємо можливостей грати/дивитися вистави без тривог, а лише із захватом та насолодою. І нехай єдиною проблемою для «театральних» суперечок у нашій країні буде визначення того, яка вистава є найкращою», – пише видання.

Премію імені Олега Вергеліса 30 вересня 2023 року, в річницю його смерті, засновано редакцією «ZN» та спільно із культурними діячами, журналістами, театрознавцями та мистецькими оглядачами. Премія передбачає грошову винагороду.

Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України.

фото з відкритих джерел

В січні 2020 року Олег Вергеліс став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Вергеліс є автором публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури, який багато писав для «Главкома».