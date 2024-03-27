Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса
Лауреатом Премії імені Олега Вергеліса 2024 року стала вистава Театру на Подолі «Процес»
фото: David Petrosyan/Facebook

Премію імені Олега Вергеліса засновано 30 вересня 2023 року, в річницю смерті заслуженого журналіста України

Сьогодні, 27 березня, у Міжнародний день театру вистава Театру на Подолі «Процес» стала лауреатом Премії імені Олега Вергеліса 2024 року. Режисером, автором адаптації роману та музичного оформлення вистави за мотивами однойменного роману Франца Кафки є Давид Петросян, розповідає «ZN».

Вистава «Процес» містить життєствердну силу правди маленької людини у боротьбі за своє життя з жорстокою системою й невидимим тотальним злом. Право на життя, як і презумція невинуватості, – це дві аксіоми будь-якого розвиненого та ментально здорового суспільства, сценічно стверджує режисер і доступно тлумачить бюрократичний абсурд одного з найскладніших романів класичної літератури. Сприймати все через страх, відчай чи намагатися зрозуміти раціонально – кожен глядач вирішить для себе сам. Єдине, що «просить вирішити» режисер, – чи хочемо ми так жити далі, адже вічне бюрократичне зло знищує людство не менше, ніж будь-яка війна.

У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса фото 1
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса фото 2
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса фото 3
Кадри з вистави Театру на Подолі «Процес»
Кадри з вистави Театру на Подолі «Процес»
фото: David Petrosyan/Facebook

Художниця-постановниця та художниця з костюмів – Анна Шкрогаль; художник з освітлення – Максим Музира; пластика – Ольга Голдис; звукорежисер – Сергій Шевченко; відео – Олександр Братіно; помічники режисера – Софія Людвіченко, Влад Цехмейструк. Актори, задіяні в обох складах: Ольга Голдис, Олег Стефан, Артем Атаманюк, Леонід Шеревера, Костянтин Темляк, Юрій Феліпенко, Максим Максимюк, Артем Каратаєв, Євген Ковирзанов, Кирило Карпук, Станіслав Крушинський.

За результатами експертного опитування до списку номінантів також увійшли вистави «Вороги» (Театр імені Марії Заньковецької, м. Львів, режисер – Максим Голенко) й «Тартюф» (Театр Франка, м. Київ, режисер – Дмитро Богомазов).

«Вітаємо Театр на Подолі, режисера Давида Петросяна та всю команду, яка працювала над виставою «Процес», із заслуженою перемогою! І принагідно вітаємо всіх, хто не уявляє свого життя без театру, з Міжнародним днем театру! Бажаємо можливостей грати/дивитися вистави без тривог, а лише із захватом та насолодою. І нехай єдиною проблемою для «театральних» суперечок у нашій країні буде визначення того, яка вистава є найкращою», – пише видання.

Премію імені Олега Вергеліса 30 вересня 2023 року, в річницю його смерті, засновано редакцією «ZN» та спільно із культурними діячами, журналістами, театрознавцями та мистецькими оглядачами. Премія передбачає грошову винагороду.

Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України.
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса фото 4
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса фото 5
фото з відкритих джерел

В січні 2020 року Олег Вергеліс став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Вергеліс є автором публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури, який багато писав для «Главкома».

Читайте також: Керівник Театру Франка шокував цифрою: скільки має коштувати квиток на виставу?
Теги: театр письменник журналіст премія вистава Театр Франка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цей день улюбленець публіки вийшов на сцену Театру Франка у постановці «Весілля Фігаро»
Народний артист Олексій Богданович відсвяткував день народження на сцені
23 березня, 20:19
Ексведучий протягом відео намагається викликати співчуття до чоловіків, які «готові на все, що завгодно», аби перетнути кордон та поїхати до родини
«Вони просто хочуть бути зі своїми сім'ями»: ексведучий Данилевич став на захист ухилянтів
19 березня, 15:57
Акторка разом із пораненими бійцями знялася для благодійного календаря – гроші з його продажу підуть на реабілітацію військових з ампутаціями
Порноакторка підтримала військових з ампутаціями та розділила мережу на два табори
19 березня, 13:53
«Люди хочуть спілкуватися, набридло сидіти в бомбосховищах. В театрі – живе спілкування. На сцені – живі актори. Сприйняття колективне того, що відбувається на сцені, є унікальним»
Керівник Театру Франка шокував цифрою: скільки має коштувати квиток на виставу?
17 березня, 13:10
Народний депутат Микола Тищенко на початку цього року повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською
Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування
16 березня, 15:20
«Зараз значна чистина середнього класу бере участь у захисті України: або в ЗСУ, або поруч. І неминуче переможе втретє. І саме на них пирскає отрутою не одна Малахова», - наголосив військовослужбовець
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
12 березня, 10:13
Patriot необхідний українським військовим для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів»
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
10 березня, 18:49
Росія веде свою пропаганду й у кіберспорті
Ігри майбутнього. Розмова про те, як Путін використовує кіберспорт у війні і чим відповідає Україна Інтерв’ю
29 лютого, 20:00
За словами Ткача, він знімав матеріал про те, як «Польща торгує з Росією та Білоруссю»
Польща затримала українського журналіста
27 лютого, 17:50

Події в Україні

Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені (оновлено)
Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені (оновлено)
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса
У День театру оголошено першого лауреата Премії імені Олега Вергеліса
Український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині
Український генерал пояснив, як зменшити кількість ракетних ударів по Харківщині
РФ цьогоріч може відкрити новий наступальний напрямок фронту – Третя штурмова
РФ цьогоріч може відкрити новий наступальний напрямок фронту – Третя штурмова
Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз
Чи мають окупанти силу на прорив у глиб України: генерал Годжес зробив прогноз
Наступного тижня розпочнеться демобілізація строковиків – Гончаренко
Наступного тижня розпочнеться демобілізація строковиків – Гончаренко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
20K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
17K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
15K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
14K
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
14K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua