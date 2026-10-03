Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після атаки і перекриття Північного мосту у Києві змінено рух транспорту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Після атаки і перекриття Північного мосту у Києві змінено рух транспорту
Пасажири можуть стикатися із затримками під час поїздок
фото з відкритих джерел

Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий

У Києві затримується рух чотирьох автобусних і чотирьох тролейбусних маршрутів через перекриття Північного мосту. Автобуси №№ 21, 73 та 101 курсують за зміненою схемою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перекриття Північного мосту після російської атаки пасажирам громадського транспорту Києва варто враховувати зміни під час планування поїздок.

За даними міської влади, затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

Автобуси №№ 21, 73 та 101 курсують за маршрутом:

  • Подільський мостовий перехід;
  • станція метро «Поштова площа»;
  • Європейська площа.

Окремо міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекрили.

Нагадаємо, напередодні у Києві через російські атаки виникли обмеження руху кількома мостами через Дніпро. Південний міст залишається закритим для автомобільного транспорту та метро.

Читайте також:

Теги: Київ метро Дніпро транспорт міст влада автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила під час хвилини мовчання спочатку діятимуть у центрі столиці
Київрада вирішила зупиняти рух у центрі столиці під час хвилини мовчання
3 вересня, 20:03
Новоросійськ під масованою атакою, Харківщина і Дніпро під ударом РФ: головне за ніч 9 вересня
Новоросійськ під масованою атакою, Харківщина і Дніпро під ударом РФ: головне за ніч 9 вересня
9 вересня, 05:55
Глава уряду зазначив, що затори на дорогах, черги та натовпи на зупинках громадського транспорту не додають безпеки й комфорту
Транспортний колапс у Києві. Прем'єр провів термінову нараду
7 вересня, 21:59
Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми
«Квитки» до Європи за $21 тис.: у Києві адвоката викрито на схемі для ухилянтів
10 вересня, 15:07
Півде́нний міст – вантовий міст через річку Дніпро, найвищий міст Києва, розташований у Голосіївському та Дарницькому районах
Рух Південним мостом буде обмежено до 18 вересня (схема)
14 вересня, 13:34
В основі скульптурної композиції – рука рятувальника, простягнута до людини, яка потребує допомоги
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений рятувальникам
18 вересня, 16:53
До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені, щоб жителі будтнку змогли вчасно отримати тепло
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими
22 вересня, 16:50
Пожежа у столичній багатоповерхівці на Печерську після удару ворожого дрона
Російський удар по Києву дронами: загинув підліток, 20 людей поранені (оновлено)
25 вересня, 13:35
Туман у столиці 30 вересня 2026 року
Київ після нічних обстрілів оповив густий туман і смог (відео)
30 вересня, 09:34

Новини

Після атаки і перекриття Північного мосту у Києві змінено рух транспорту
Після атаки і перекриття Північного мосту у Києві змінено рух транспорту
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 3-4 жовтня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 3-4 жовтня (адреси)
Ряд депутатів Київради намагалися зірвати збільшення допомоги війську на 1,5 млрд грн. ЗМІ показали список
Ряд депутатів Київради намагалися зірвати збільшення допомоги війську на 1,5 млрд грн. ЗМІ показали список
Кияни масово виїжджають? Що показує свіжа аналітика ринку оренди
Кияни масово виїжджають? Що показує свіжа аналітика ринку оренди
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
Росія завдала удару по Київщині: вогонь охопив складські приміщення (оновлено)
Росія завдала удару по Київщині: вогонь охопив складські приміщення (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua