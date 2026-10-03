Після атаки і перекриття Північного мосту у Києві змінено рух транспорту

Пасажири можуть стикатися із затримками під час поїздок

Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий

У Києві затримується рух чотирьох автобусних і чотирьох тролейбусних маршрутів через перекриття Північного мосту. Автобуси №№ 21, 73 та 101 курсують за зміненою схемою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перекриття Північного мосту після російської атаки пасажирам громадського транспорту Києва варто враховувати зміни під час планування поїздок.

За даними міської влади, затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

Автобуси №№ 21, 73 та 101 курсують за маршрутом:

Подільський мостовий перехід;

станція метро «Поштова площа»;

Європейська площа.

Окремо міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекрили.

Нагадаємо, напередодні у Києві через російські атаки виникли обмеження руху кількома мостами через Дніпро. Південний міст залишається закритим для автомобільного транспорту та метро.