Київ атакували безпілотники: знову влучання в Південний міст

Кличко: у Голосіївському районі уламки пошкодили будівлю та автівки

У Києві під час нової атаки безпілотників зафіксовано влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Уламки безпілотників, які впали у Голосіївському районі столиці, пошкодили нежитлову будівлю та кілька автівок. Пожежі немає. За попередніми даними, постраждалих також немає.

«У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих», – написав Кличко.

Що відомо про наслідки для мосту

Про характер пошкоджень Південного мосту після нового влучання міська влада наразі не повідомляла. Невідомо й те, чи вплине атака на роботу метро та наземного громадського транспорту. Ситуацію уточнюють.

У Києві протягом ночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Перша тривала з 00:13 до 00:27, друга – з 02:57 до 04:03. О 04:47 у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Міст атакували вже 1 жовтня

Нинішнє влучання сталося невдовзі після серії ударів по мосту 1 жовтня. Удень російські дрони двічі влучили поблизу опорної частини споруди. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Під час тієї атаки один із дронів влучив в огорожу біля проїзної частини, коли мостом їхав потяг метро. Після вибуху поїзд доїхав до станції «Видубичі», де пасажирів висадили. За даними КМДА, вибухова хвиля здійняла пил, який через вентиляцію потрапив до салону. Пасажири та машиніст не постраждали, вагон не пошкоджено.

Увечері міст атакували вдруге. Тоді Кличко повідомив про влучання в дорожнє полотно. За попередніми даними міського голови, пошкоджено опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену.

Нагадаємо, після першої атаки 1 жовтня міст обстежували фахівці «Київавтошляхміста». За попередніми результатами огляду критичних пошкоджень споруди не виявили, тож наземний транспорт згодом відновив рух мостом.