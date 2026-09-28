Росія забрала гроші у сиріт і пенсіонерів заради виплат військовим - ЗМІ

Російська влада вимагає від регіонів підвищувати виплати за контракт попри кризу місцевих бюджетів

Російська влада знайшла нове джерело грошей для виплат військовим: у Тульській області понад 54 млн рублів (близько $643 тис.) забрали з програм соціальної підтримки дітей, сиріт, малозабезпечених сімей та пенсіонерів. Кошти спрямували на одноразові виплати військовослужбовцям, співробітникам Росгвардії, іншим категоріям громадян та членам їхніх сімей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Insider.

Рішення оформили постановою уряду Тульської області №560 від 18 вересня. Загальна сума перерозподілу становить 54 млн 223,2 тис. рублів (близько $643 тис.). Найбільше – 41,84 млн рублів (близько $496 тис.) – забрали з програми щомісячних виплат опікунам, піклувальникам і прийомним батькам на утримання дітей. Ще 2 млн рублів (близько $23,7 тис.) раніше планували витратити на ремонт житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без батьківського піклування.

Гроші забрали також із програм для інших соціально вразливих категорій:

1,8 млн рублів (близько $21,3 тис.) – із підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю;

1,6 млн (близько $19 тис.) – із допомоги усиновлювачам;

по 700 тис. рублів (близько $8,3 тис.) – із підтримки дітей-сиріт у прийомних сім'ях та виплат учням із числа сиріт;

800 тис. (близько $9,5 тис.) – із державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, самотнім громадянам і пенсіонерам;

400 тис. (близько $4,7 тис.) – із підтримки окремих категорій мешканців сільської місцевості;

4,38 млн (близько $52 тис.) – із заходів підтримки ветеранів праці та прирівняних до них категорій.

У постанові не уточнюється, скільки саме з цієї суми отримає кожна категорія військових: ідеться про одноразові виплати військовослужбовцям, співробітникам військ національної гвардії, іншим категоріям громадян та членам їхніх сімей.

Регіони Росії платять за війну дедалі дорожче

Тульський випадок показовий на тлі ширшої проблеми: витрати регіонів зростають швидше, ніж доходи. За даними рейтингового агентства «Експерт РА», за підсумками 2025 року сукупний дефіцит бюджетів суб'єктів РФ сягнув 1,5 трлн рублів (близько $17,8 млрд), тоді як роком раніше показник становив близько 400 млрд (близько $4,7 млрд). Видатки зросли на 8,9%, доходи – лише на 4,1%.

Дефіцитні бюджети торік мали понад 70 регіонів. Держборг суб'єктів РФ зріс до 3,5 трлн рублів (близько $41,5 млрд), а банківські кредити, якими регіони покривають дефіцит, за рік потроїлися.

Додаткове навантаження створюють і витрати на залучення нових контрактників: регіони пропонують мільйонні виплати за укладання угоди з армією, хоча в окремих областях уже почали їх урізати. Наприклад, в Іркутській області у вересні одноразову виплату за контракт зменшили з 2,1 млн до 1,8 млн рублів (з близько $24,9 тис. до $21,3 тис.): губернатор Ігор Кобзєв прямо пов'язав це з необхідністю одночасно виконувати план набору й бюджет області.

Водночас у Тульській області виплати учасникам війни проти України залишаються значними: із квітня 2026 року за тяжке поранення чи інвалідність першої групи регіон передбачає 750 тис. рублів (близько $8,9 тис.), а сім'ям загиблих – 1,25 млн (близько $14,8 тис.). Програма поширюється, зокрема, на військовослужбовців, мобілізованих, добровольців і співробітників Росгвардії.

На соціалці економлять, а потреба у виплатах не зникає

Тенденція має ще одну особливість: регіони не лише збільшують витрати на залучення людей до війни, а й змушені переглядати самі військові виплати – та ж Іркутська область урізала їх після встановлення рекордної суми у 2,1 млн рублів.

На цьому тлі рішення Тульської області демонструє інший спосіб економії: гроші, вже закладені на соціальні потреби населення, перекинули на одноразові виплати військовим та їхнім родинам. Найбільша частина перерозподілу припала саме на допомогу сім'ям, які опікуються дітьми.

Нагадаємо, у липні «Главком» писав, що російська влада вимагає від регіонів підвищувати виплати за контракт попри кризу місцевих бюджетів: у деяких суб'єктах РФ вони вже сягнули понад 4 млн рублів на одного контрактника.