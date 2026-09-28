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Ремонт колій на Кирилівській: як курсують трамваї №11, 12, 16 та 19 (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ремонт колій на Кирилівській: як курсують трамваї №11, 12, 16 та 19 (схема)
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організовано тимчасовий автобус № 19-Т
фото: glavcom.ua

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності

Із 28 вересня до 9 жовтня, окрім вихідних днів, із 10:00 до 17:00 трамваї №№ 11, 12, 16, 19 тимчасово змінюватимуть маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, від початку і до закінчення ремонтних робіт, транспорт курсуватиме:

  • маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамвайних маршрутів №№ 11, 12, 16
інфографіка: «Київпастранс»
  • маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».
Схема трамвайного маршруту № 19, який курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»
Схема трамвайного маршруту № 19, який курсуватиме від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»
інфографіка: «Київпастранс»

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий автобус № 19-Т за маршрутом: 

  • пл. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; 
  • у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.
Схема тимчасового автобусного маршруту №19-Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №19-Т
інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях і тролейбусах коштує 30 грн. Для пасажирів, які купують кілька поїздок одночасно, передбачені знижки: вартість однієї поїздки зменшується залежно від кількості придбаних поїздок.

Теги: Київ громадський транспорт

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