Росія завдала серії ударів по автодорозі на Одещині, є поранені

Один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані

Російські війська 6 жовтня завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає «Главком».

За попередніми даними, внаслідок ударів постраждали п'ятеро людей. Двох із них госпіталізовано. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як вкрай важкий.

Лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу та борються за їхні життя і здоров'я. На місці ударів працюють відповідні служби.

Напередодні, 5 жовтня, Росія здійснила масовану атаку на Одеську область. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі, які згодом ліквідували. Тоді обійшлося без постраждалих.

Раніше, 4 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві в момент, коли ним рухалися автомобілі. Безпілотник влучив у дорожнє полотно, внаслідок чого утворилася вирва. Через атаку постраждали двоє людей: одного з них госпіталізовано, іншому було надано допомогу на місці.