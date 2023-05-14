Через Путіна Росія стала вигнанцем – Зеленський

Володимир Зеленський: «Він точно тепер далеко від тієї Росії, у якої були зв’язки із цивілізованим світом. Сьогодні він ізольований»

Російський диктатор Володимир Путін своїм перебуванням на посаді президента й продовженням своєї політики дедалі більше ізолює РФ від цивілізованого світу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю представникам італійських ЗМІ під час офіційного візиту до Італії, повідомляє Офіс президента.

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«Він точно тепер далеко від тієї Росії, у якої були зв’язки із цивілізованим світом. Сьогодні він ізольований. Своєю присутністю у Кремлі він ізолює людей, свою економіку, свою історію, свою мову. Все, що в них було накопичено, він стер. І стер наші відносини, тому що прийшов до нас зі своєю агресією, неспровокованою війною», – зазначив Зеленський.

За словами гаранта України, Путін не зважає на цінність життя не тільки українців, але і власного народу. Це найбільше відчувають окупанти, які від початку вторгнення демотивовані, адже знають, що Путін в будь-який момент може ними пожертвувати. «У нього немає сильної армії. У нього є мільйони людей, яких він кидає під танки. І в нього було багато радянської техніки», - зазначив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що очільник Кремля має дедалі менше виправдань для своїх дій в Україні. У нинішнього президента Росії дедалі менше вірить його суспільство, бізнес і навіть оточення.

«Він обіцяв їм швидку перемогу, а перемоги й близько немає. Все це некомфортно, із цими людьми вже ніхто не спілкується, серйозний бізнес виходить з РФ, бізнеси на території Європи та світу, де є партнерство Росії, не хочуть мати спільних контрактів. Усе це впливає на велику кількість людей, і вони цього не хочуть, бо щодня в них складнощі… Це і є ізоляція», – розповів глава держави.

Водночас, на переконання Володимира Зеленського, російське суспільство зараз не таке закрите, як було при Радянському Союзі, і не готове знову жити в ізоляції, тому тиснутиме на президента РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває із візитом у Римі.