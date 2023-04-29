У російській Пермі загорівся завод із виробництва озброєння (фото)
Попередня площа загоряння становить 10 квадратних метрів
У російському місті Перм виникла пожежа на території оборонного холдингу «Мотовіліхінські заводи», де виробляются снаряди для артилерії та реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє «Комерсант».
«Після прибуття на місце події було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки», – пише видання з посиланням на МНС.
Фото загоряння поширили місцеві соцмережі. Дим із території заводу видно з різних точок Пермі.
Видання повідомляє, що пожежу було локалізовано. Попередня площа загоряння становить 10 квадратних метрів.
Як зазначається, це єдиний на території Росії завод із виробництва РСЗВ.
Нагадаємо, що раніше в Мирнінському районі Якутії (Росія) під час ремонтних робіт на газовій свердловині стався викид та спалах газу.
До слова, днями в Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові.
Коментарі — 0