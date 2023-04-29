У російській Пермі загорівся завод із виробництва озброєння (фото)

Попередня площа загоряння становить 10 квадратних метрів

У російському місті Перм виникла пожежа на території оборонного холдингу «Мотовіліхінські заводи», де виробляются снаряди для артилерії та реактивні системи залпового вогню. Про це повідомляє «Комерсант».

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«Після прибуття на місце події було встановлено, що відбувається горіння трансформаторної будки. На гасіння пожежі залучалися сили і засоби від МНС Росії в кількості 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки», – пише видання з посиланням на МНС.

Фото загоряння поширили місцеві соцмережі. Дим із території заводу видно з різних точок Пермі.

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У РФ загорівся єдиний на території країни завод із виробництва РСЗВ фото: Telegram / «Мой город – Пермь!»

Видання повідомляє, що пожежу було локалізовано. Попередня площа загоряння становить 10 квадратних метрів.

Як зазначається, це єдиний на території Росії завод із виробництва РСЗВ.

Нагадаємо, що раніше в Мирнінському районі Якутії (Росія) під час ремонтних робіт на газовій свердловині стався викид та спалах газу.

До слова, днями в Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові.