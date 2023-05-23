Хто рятуватиме Путіна від війни на території РФ?
Партнери Росії по ОДКБ демонструють що структура скоріше мертва ніж жива
Декілька тез по Бєлгороду:
- РФ зрозуміла що гібридна агресія – дорога де є рух в обидві сторони. Причому, навіть зброя у вояків може бути російською. Бо в добровольчих формуваннях ті ж самі танки здебільшого саме російські – віджаті в окупанта та відремонтовані.
- З п.1 виникає що тепер треба думати про підсилення кордону. Це зменшує можливості концентрації резерву на окупованій частині України. І якщо в 2021 – на початку 2022 в Україні гадали звідки Росія може вдарити, то тепер такий ребус уже актуальний для Кремля.
- Пропагандистський ефект від заяв про «взяття Бахмута» нівелюється. Звісно, пропаганда буде обходити цю тему. Проте, просто «радіти перемозі» вже не виходить.
- Теоретично РФ може апелювати до договору про колективну безпеку. Проте партнери по ОДКБ демонструють що структура скоріше мертва ніж жива. Країни Центральної Азії відбудовують власну систему безпеки разом з КНР. Вірменія скаже «ні» та попросить спочатку допомогти з Арцахом. Білорусь? Так там свої проблеми зі стабільністю та стійкістю Лукашенкі. Якщо він провалиться, то Кремлю треба буде втримувати контроль і там. А ресурсів не так багато.
- Наслідки для Білорусі. Для Лукашенки то додатковий елемент страху (білоруських добровольців більше ніж російських). І це додатковий аргумент до українського посилу «не влазь – бо вб'є»
Чим спробує відповісти Росія? Традиційно – ракети. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги.
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