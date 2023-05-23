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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Хто рятуватиме Путіна від війни на території РФ?

glavcom.ua
У Путіна все менше варіантів для порятунку
фото з відкритих джерел

Партнери Росії по ОДКБ демонструють що структура скоріше мертва ніж жива

Декілька тез по Бєлгороду:

  1. РФ зрозуміла що гібридна агресія – дорога де є рух в обидві сторони. Причому, навіть зброя у вояків може бути російською. Бо в добровольчих формуваннях ті ж самі танки здебільшого саме російські – віджаті в окупанта та відремонтовані.
  2. З п.1 виникає що тепер треба думати про підсилення кордону. Це зменшує можливості концентрації резерву на окупованій частині України. І якщо в 2021 – на початку 2022 в Україні гадали звідки Росія може вдарити, то тепер такий ребус уже актуальний для Кремля.
  3. Пропагандистський ефект від заяв про «взяття Бахмута» нівелюється. Звісно, пропаганда буде обходити цю тему. Проте, просто «радіти перемозі» вже не виходить.
  4. Теоретично РФ може апелювати до договору про колективну безпеку. Проте партнери по ОДКБ демонструють що структура скоріше мертва ніж жива. Країни Центральної Азії відбудовують власну систему безпеки разом з КНР. Вірменія скаже «ні» та попросить спочатку допомогти з Арцахом. Білорусь? Так там свої проблеми зі стабільністю та стійкістю Лукашенкі. Якщо він провалиться, то Кремлю треба буде втримувати контроль і там. А ресурсів не так багато.
  5. Наслідки для Білорусі. Для Лукашенки то додатковий елемент страху (білоруських добровольців більше ніж російських). І це додатковий аргумент до українського посилу «не влазь – бо вб'є»

Чим спробує відповісти Росія? Традиційно – ракети. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги.

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Джерело
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Теги: Білорусь агресія росія зброя Вірменія танки путін пропаганда ОДКБ

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