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Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня
Зернова угода пощириться на декілька україсньких портів
фото:Kurkul.com

Турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Тримання Князєва під вартою, Судна зможуть заходити у Миколаївський порт та «Ольвію», Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку, сисок чиновників, які зайнялися вимаганням грошей, США озвучили Росії свої ядерні можливості. Ці та інші події 17 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Тримання Князєва під вартою: ВАКС ухвалив рішення

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Князєва.Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству.

Зернова угода. Судна зможуть заходити у Миколаївський порт та «Ольвію»

Турецькі судна у рамках експортної «зернової угоди» зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. «Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це», – написав він. Нагадаємо, з російським вторгненням в Україну роботу чорноморських портів було заблоковано. Відновити експорт зерна через три з них («Одеса», «Чорноморськ», «Південний») вдалося тільки влітку – після підписання за посередництва ООН і Туреччини зернової угоди. 

Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

У Бахмуті на Донеччині йдуть запеклі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. «На Бахмутському напрямку звільнені останніми днями у передмісті майже 20 км² – не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування», – зазначила вона. Водночас в Міноборони зазначили, що в самому Бахмуті ворог дещо просувається.

Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей

Кого випускають за кордон за системою «Шлях»? Вінницька ОВА виставила космічний рахунок… журналістам за це питання Перший місяць повномасштабної війни. До Львівської обласної військової адміністрації надійшло звернення від громадської організації «Народна самооборона». Маловідома «геошка» попросила дозволу на тимчасовий виїзд за межі країни для 29-річного Ігоря Портнова. Як згодом з’ясували журналісти, перетинати кордон під час воєнного стану готувався син ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова. Молодий чоловік призовного віку мав змотатися за гуманітарною допомогою, як волонтер, і повернутися назад в Україну.

Армада дронів. Хто купує безпілотники через Prozorro: ціни та моделі

За час повномасштабної війни через Prozorro придбано щонайменше 2,3 тис. безпілотників на майже 601 млн грн Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine дослідив, як у Prozorro купували дрони та антидронові системи з початку повномасштабної війни.

США озвучили Росії свої ядерні можливості

Сполучені штати Америки оновили статус своїх розгорнутих ядерних сил, після того як Росія призупинила договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Зазначається, що на даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Це в межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки, який встановлено Договором про скорочення наступальних озброєнь.

Значно більше, ніж Зеленський. Скільки заробляють топменеджери «Укрнафти» й «Автокразу»

Керівник акціонерного товариства «Автокраз» Володимир Носов (з грудня 2022 року це підприємство повністю контролюється Міноборони) на запит «Главкома» надав відомості про свої доходи. Зокрема, у грудні 2022 року він заробив 139 тис. грн.

Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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