Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі

На полігоні хімзаводу, куди влучила російська ракета, зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива

Російський ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області може стати причиною екологічної катастрофи у п’яти областях – потужний вибух стався на хімічному підприємстві, де зберігається ракетне паливо. Про це пишуть аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed.

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За оцінками фахівців, спричинений ворожою атакою вибух на заводі – це дуже погана новина.

«На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років із дня закінчення терміну», – йдеться в повідомленні.

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Твердження аналітиків грунтуються на статті української служби BBC за січень 2020 року, у якій мовилося про те, що вибух на цьому заводі може призвести до екологічного лиха не лише на Дніпропетровщині, а й ще в чотирьох сусідніх областях.

Експерти закликають розслідувати цей інцидент та наголошують, що росіяни, ймовірно, знали про можливі ризики і здійснили черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Павлоградського району на Дніпропетровищні було влучання в промислове підприємство. На місці виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів.

Також відомо, що ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення.