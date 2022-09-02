«Пиво п'ю, мене не бере»: дружина окупанта скаржиться на вибухи в Криму (аудіо)

Жінка зазначає, що через вибухи на півострові вона почала божеволіти

Росіяни панікують через вибухи у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка.

«У нас до Криму вже дісталися... Подруга каже: взагалі бомбять п...здець як. Все вже передумала 15 разів. Пиво п'ю, мене не бере взагалі, знаєш. Вся розплакалась», – розповідає дружина окупанта.

Жінка зазначає, що через вибухи на окупованому українському півострові вона почала божеволіти.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.