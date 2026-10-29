П'ять діб без світла. У Конотопі відновлено електропостачання

Наразі електроенергія подається почергово

Енергетикам вдалося відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що наразі електроенергія подається почергово.

«Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом. Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики. Дякуємо всім, хто долучився до відновлення електропостачання, за професіоналізм і злагоджену роботу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури Конотопа Сумської області. Внаслідок ударів у місті виникли масштабні проблеми з електропостачанням, які тривали п'ять діб.

До слова, 28 жовтня Сергій Корецький провів розмову з міським головою Конотопа щодо ситуації з електропостачанням у місті. За результатами розмови він доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання.

Тоді Міністерство енергетики України повідомило, що електропостачання у Конотопі Сумської області планують відновити до кінця доби 28 жовтня.