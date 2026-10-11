Сибіга: Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після оголошення

Після того, як Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, Росія ударила по ТЕЦ-5 в Харкові

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з німецьким колегою Йоганном Вадефулем напередодні важливих європейських засідань щодо посилення тиску на РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на МЗС України.

Під час розмови український дипломат повідомив про російський удар по харківській ТЕЦ-5, який свідчить про ігнорування Москвами оголошеного енергетичного перемир'я. Сибіга наголосив, що Київ готовий до повного припинення атак на енергооб'єкти, якщо агресор також зупинить удари по українській інфраструктурі.

Міністр підкреслив, що протидіяти російським діям потрібно рішуче: розширенням оборонної допомоги, запусків переговорних процесів щодо вступу України до ЄС та спрямуванням заморожених активів Росії на потреби України.

Крім того, Сибіга висловив вдячність Берліну за підтримку, зауваживши, що двостороння співпраця має взаємну вигоду – зокрема для німецького бізнесу й економіки у сферах енергетики, спільного випуску зброї та участі в відбудові.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Після цього РФ, яка схоже, проігнорувала заяву Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та РФ, ударила по ТЕЦ-5 в Харкові.