Одещина зазнала масштабних пошкоджень енергетики, частина Київщини – без світла

Через масштабні руйнування на Одещині відновлення світла потребуватиме часу

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області без електропостачання залишаються 24,1 тис. родин. Водночас у Бучанському районі Київської області запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За інформацією енергетиків, аварійні відключення на Одещині зафіксовано в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах. У компанії зазначили, що руйнування енергетичних об'єктів є масштабними, тому відновлення пошкодженого обладнання потребуватиме часу.

Наразі ремонтні бригади працюють над поверненням електропостачання до осель жителів області. Точних термінів завершення відновлювальних робіт у ДТЕК не назвали.

Водночас у Бучанському районі Київської області за розпорядженням НЕК «Укренерго» застосовуються екстрені відключення електроенергії. У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Про подальші зміни в електропостачанні компанія обіцяє повідомляти додатково.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Однак російські війська продовжили атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень після заяви Трампа Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. За словами глави держави, лише в ніч проти 18 жовтня під ударами опинилися електропідстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Зеленський наголосив, що Москва намагається спричинити блекаут в Україні, та закликав США посилити тиск на Росію.