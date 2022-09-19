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П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу 
ЗСУ готуються вибити окупантів з кожного клаптика нашої землі 
фото: Офіс президента

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Сьогодні, у понеділок, 19 вересня, триває 208 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня сталися події, які свідчать: ЗСУ працюють над наближенням перемоги, і вона вже не за горами. Пропонуємо прочитати ці п'ять новин, які додають оптимізму і віри в Україну. 

Збройні сили України очистили від російських загарбників та взяли під свій контроль селище Білогорівка, що в Луганській області. Раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до росіян. Але наразі зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил.

  • Вороги зазнали втрат в техніці та живій силі

ЗСУ знищили 19 вересня літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника. Один із БПЛА – рідкісний «Картограф». Як відомо, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 650 рашистів. 

П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу  фото 1

  • У Києві відновлює роботу McDonald’s

Перші три заклади, які відкриються у Києві 20 вересня, розташовані на лівому березі столиці. Приблизно за тиждень запрацюють ще сім закладів, після чого відкриються й інші ресторани. Перший час працюватимуть вони лише на доставку, але у жовтні планують відкрити зали, експрес-вікна та McDrive.  

П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу  фото 2

  • Окупанти під Херсоном панікують, ЗСУ готуються звільняти місто

Російські сили у західній частині Херсонської області, ймовірно, намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, який був під час падіння російської оборони у Харкові.

«Українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжать блокувати російські GLOC і продовжуватимуть свій наступ», – розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу  фото 3

  • До ворогів нарешті щось дійшло, вони масово відмовляються воювати

Російські військовослужбовці масово пишуть рапорти командуванню про відмову від подальшої участі у війні проти України. Десятки таких рапортів виявили українські військовослужбовці у одному із нещодавно звільнених населених пунктів.

У своїх рапортах росіяни пишуть, що відмовляються від виконання завдань та від умов контракту. При цьому вони зазначають, що поінформовані про кримінальну відповідальність за свої дії. 

П'ять хороших новин 19 вересня, що наближають перемогу  фото 4

Нагадаємо, триває двісті восьма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: літак наступ окупанти Херсон

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