Окупанти на Херсонщині намагаються відступити на більш захищені позиції, – ISW

«Український контрнаступ у Херсонській області просувається вперед»

Російські сили у західній частині Херсонської області, ймовірно, намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, який був під час падіння російської оборони у Харкові. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Український контрнаступ у Херсонській області просувається вперед, і російські сили, схоже, намагаються сповільнити його та відступити на більш обороноздатні позиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безперервні українські атаки на російські наземні шляхи сполучення (ГЛОК) через річку Дніпро у західну частину Херсонської області, все більше впливають на російські поставки на правому березі – нещодавні повідомлення вказують на нестачу продовольства та води в окупованому Росією місті Херсоні та на принаймні тимчасове ослаблення вогню російської артилерії.

«Українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжать блокувати російські GLOC і продовжуватимуть свій наступ», – розповіли аналітики.

Ключові висновки

Схоже, що російський президент Володимир Путін все більше покладається на нерегулярні, погано підготовлені спеціальні добровольчі та проксі-підрозділи, а не намагається відновити пошкоджені або знищені звичайні підрозділи російських сухопутних сил.

Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на спроби Росії стримати їх.

Російські війська на заході Херсонської області, можливо, намагаються відступити на більш придатні для оборони позиції під час контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, який був характерним для краху російської оборони в Харкові на початку вересня.

Російські війська зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці в боротьбі за східну Україну та особливо під час українського контрнаступу на Харків. Згідно з оцінками, оприлюдненими 18 вересня, кілька російських бронетанкових і механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.

Нагадаємо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.