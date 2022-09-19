Міноборони назвало два головні завдання військових на найближчий час

Маляр: «Основні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоби ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій»

Головне завдання ЗСУ не допустити просування супротивника вглиб на Донецькому напрямку та на півдні, де Росія сконцентрувала найбільшу кількість своїх військових та озброєння. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Минулого тижня у нас з вами були дуже приємні події, звільнялися окуповані території в Харківській області, і ми заявляли про 8500 звільнених кв. км. Сьогодні відбуваються стабілізаційні заходи, наше завдання – здійснити необхідні заходи щодо безпеки, враховуючи, що територія знаходилася під окупацією. Друге завдання – втримати ці території», – сказала Маляр.

Вона нагадала, що лінія фронту залишається дуже великою – це 1300 км, де відбуваються активні бойові дії. Епіцентрами застосування військових сил РФ Маляр назвала Донецьку область і південь України, де ЗСУ «героїчно чинять опір» російській армії.

«Основні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоби ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій», – сказала заступниця міністра оборони.

Коментуючи ситуацію в Херсонській області, Маляр сказала, що «всі чекають на перемоги», але слід розуміти, що ворог переважає за кількістю озброєння й особового складу, і не можна недооцінювати противника.

«Те, що ворог не просувається вглиб території України – це теж перемога, це теж надзвичайно потужні зусилля наших збройних сил», – додала Маляр.

Нагадаємо, триває двісті восьма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.