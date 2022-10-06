П'ять хороших новин 6 жовтня, які наближають перемогу 

Триває 225 доба війни, ЗСУ просуваються на Херсонщині

Сьогодні, у четвер, 6 жовтня, триває 225 доба повномасштабної війни України з державою-агресоркою РФ. Цього дня сталися події, які свідчать: завдяки ЗСУ та підтримці всього світу ми впевнено наближаємося до перемоги. «Главком» пропонує добірку позитивних новин, які додають оптимізму.

Контрнаступ триває, українські бійці витісняють рашистів

Контрнаступ українських сил на півночі Харківщини ще не завершився після місяця успішних операцій і зараз просувається до західних кордонів Луганської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Успіхи ЗСУ на півночі та півдні, ймовірно, змусять Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох.

Тим часом українські військові з початку жовтня звільнили 29 населених пунктів Херсонської області від окупації.

Список втрат окупантів щодня зростає

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та шість засобів артилерії.

До слова, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 330 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 61 тис. 330 рашистів.

«Могилізація» підриває авторитет Кремля, адже командири ставляться до вояків гірше, як до скотини

Сьогодні стало відомо, що сотні мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин. Російські військові скаржаться, що вони не розуміють, куди їх везуть. Також вони заявляють про «скотське ставлення» – у пунктах збору мобілізованих вони тиждень прожили у нелюдських умовах, харчувалися тільки тим, що самі ж купили.

Також мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу і розповіли про нелюдські умови, в які потрапили. Мобілізовані уже тиждень перебувають у потязі. Їх просто возять по РФ, не повідомляючи пункту призначення.

Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. Водночас про жодне медобслуговування не йдеться, хоч серед них є люди з хронічними хворобами, адже військкомати в РФ визнають придатними йти на війну всіх без розбору. На відео військовий постійно кашляє і каже: їх планують посадити на карантин… у тому ж таки потязі.

Щось дуже негаразд у командуванні армією країни-терористки

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін хоче зробити очільники міноборони РФ Сергія Шойгу відповідальним за провали російських армійців у повномасштабній війні проти України.

Зокрема, сьогодні відзначився яскравим коментарем щодо поразок російського командування в Україні колаборант із Херсона Кирило Стремоусов.

«Так, справді багато хто говорить, що на місці міністра оборони, який допустив такий стан справ, просто міг би, як офіцер, застрелитися», – сказав він.

РФ отримає новий «букет» санкцій, включно з обмеженням цін на нафту

У зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

Узгоджений сьогодні пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн. Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.