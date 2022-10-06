За тиждень ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині

Ворог намагається контратакувати

Українські військові з початку жовтня звільнили 29 населених пунктів Херсонської області від окупації. Ворог тим часом намагається контратакувати. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль», – заявив Громов.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра на південному напрямку.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.