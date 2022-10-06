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«Мы никому не нужны». Російські солдати, які вчинили бунт, виступили зі зверненням

Надія Клочко
glavcom.ua
«Мы никому не нужны». Російські солдати, які вчинили бунт, виступили зі зверненням
Свіжомобілізовані росіяни заявляють, що не приписані до жодної військової частини
скріншот із відео

Близько 500 мобілізованих росіян влаштували бунт у Бєлгородській області

Сотні мобілізованих росіян, які вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області, скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Російські військові скаржаться, що вони не розуміють, куди їх везуть. Також вони заявляють про «скотське ставлення» – у пунктах збору мобілізованих вони тиждень прожили у нелюдських умовах, харчувалися тільки тим, що самі ж купили.

Також мобілізовані побоюються кримінальної відповідальності за те, що мають при собі зброю без належно оформлених документів.

«Нас приблизно 500 осіб. Зі зброєю. При цьому ми не приписані до жодної військової частини. Тиждень ми прожили в скотських умовах, абсолютно скотських. Жодного матеріального чи грошового забезпечення – нічого. Зараз також невідомо, хто куди їде, до якої частини приписані. Зброя на руках, але вона не записана на нас. Ми нікому не потрібні, підготовки нуль. Ми витратили велику кількість грошей, щоби просто поїсти, не кажучи уже про амуніцію», – говорить автор відеозвернення бунтівників.

Зазначимо, раніше стало відомо, що пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт. Російські солдати нарікають на відсутність бронежилетів, касок, медикаментів, грошей і навіть їжі. Їм видали тільки списані автомати, тож «гарматне м'ясо» почало здогадуватися, що свіжомобілізованих чоловіків уже списали.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також повідомлялося, що росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: росія війна протест мобілізація

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