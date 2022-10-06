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15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
15 безпілотників та 26 бойових машин: втрати ворога за добу
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках
Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу «демілітаризували» 300 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 330 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 61 330 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61330 (+330) осіб ліквідовано;
  • танків – 2449 (+14) од;
  • бойових броньованих машин – 5064 (+26) од;
  • артилерійських систем – 1424 (+10) од;
  • РСЗВ – 344 (+3) од;
  • засоби ППО – 177 (+0) од;
  • літаків – 266 (+0) од;
  • гелікоптерів – 232 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од;
  • спеціальна техніка – 134 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 6 жовтня
Втрати окупантів станом на ранок 6 жовтня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

Теги: Україна росія окупанти ЗСУ війна

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