Коли ЗСУ отримають зимову форму: Міноборони озвучило терміни

Українські військові досі ходять у літній формі, оскільки зимова до них ще не доїхала

Українські військові, попри низькі температури, ще вимушені доношувати літні комплекти форми. Поставки зимової на сьогодні тривають, проте доїхала до позицій лише частина. Водночас прямують до захисників близько 100 тис. комплектів, які поки що не на обліку Міністерства оборони, однак невдовзі мають прибути в Україну. Зокрема, від 29 вересня по 5 жовтня Міністерство оборони України для забезпечення Збройних сил України передало понад 14 тис. бронежилетів і 17 тис. шоломів. Крім того, на позиції та військові частини вже виділили понад 37 тис. зимового взуття, майже 16 тис. зимових курток і понад 34 тис. шапок. Крім того, безпосередньо до бійців поїхали більш ніж 67 тис. курток-утеплювачів (флісок), які є демісезонним одягом.

Спіднім військові теж забезпечені, запевняє Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України. Відтак 97 тис. комплектів натільної, демісезонної та зимової білизни уже передані для розподілу між частинами та бойовими позиціями.

За словами посадовиці, графіки постачання одягу військовослужбовцям відповідають запланованому. Проте на сьогодні ще не всі військові частини отримали зимові комплекти. З цією проблемою обіцяють розібратися до 15 жовтня – тобто вже за кілька днів військових мають забезпечити первинними потребами. Надалі відбуватиметься більш точкова робота з частинами.

«Деякі позиції по зимовій формі на сьогодні повністю закриті – насамперед це стосується термобілизни, яку вже отримали військові. Деякі інші позиції будуть закриті поставками до кінця тижня. Також у русі від іноземців або партнерів перебуває понад 100 тис. комплектів – вони ще не на обліку, але ми знаємо, що цей вантаж прибуде й потім відправиться до наших військових», – пояснює Ганна Маляр.

Водночас забезпечення бронежилетами та шоломами – це найбільше досягнення Міністерства оборони, наголошує Маляр. За її словами, на сьогодні, Міністерство оборони сформувало резерв з понад 160 тис. бронежилетів.

«Зараз вирішуються такі питання у потребах для військових, які востаннє виникали у подібних масштабах лише під час Другої світової війни», – додала заступниця Міністра оборони України.

Також Ганна Маляр наголошує: на сьогодні Міноборони уже профінансувало військовим частинам 83% щомісячного грошового забезпечення. Йдеться про посадові оклади, виплати за вислугу років і військові звання.

«Ми намагаємось дотримуватися такого графіку розрахунку з військовослужбовцями, щоби у першій декаді сплачувалося щомісячне грошове забезпечення, а у другій – бойові, ті самі 30 та 100 тис. гривень», – пояснила заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим.