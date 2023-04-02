Московські церковнослужителі побили військового: поліція розповіла деталі

За фактом побиття військовослужбовця поліцією було відкрито кримінальне провадження стосовно священника

Речниця управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук заявила, що це 26-річний чоловік розпочав конфлікт із священником. Про це вона повідомила у коментарі vsim.ua.

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Речниця зазначила, що конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви.

«Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священник, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП», – повідомила Вікторія Тимощук.

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В управлінні Нацполіції також додали, що за фактом побиття військового відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

Нагадаємо, що добровольця 19-го стрілецького батальйону після інциденту в церкві Артура Ананьєва затримала поліція за статтею 173, а саме «Дрібне хуліганство». На відео чутно, як військовий запитував: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»