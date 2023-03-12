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Бавилися гранатою: у Запорізькій області травмувалися діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бавилися гранатою: у Запорізькій області травмувалися діти
фото: Національна поліція

Ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків віком 11 та три роки

У селі Новоіванівка Запорізької області двоє хлопчиків отримали мінно-вибухові травми через те, що гралися з протитанковою гранатою. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Так, в одному з приватних будинків села Новоіванівка внаслідок детонації вибухівки тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків віком 11 та три роки.

Поліцейські з’ясували, що діти знайшли на вулиці та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

За попередніми даними, йдеться про руків’я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

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фото: Національна поліція

Дітей доставили до лікарні. Після огляду лікарів трьохрічного малюка відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Зазначимо, що в разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета, ні в якому разі не чіпайте його та відійдіть від нього принаймні на 100 метрів. Позначте місце палицею, одягом, камінням тощо. Попередьте інших людей поруч та повідомте про знахідку за номерами: 101 – ДСНС, 102 – поліція. 

Нагадаємо, раніше МВС повідомляло, що повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

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Теги: поліція дитина граната

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