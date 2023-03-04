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Окупанти скинули гранату на автомобіль з поліцейськими під Херсоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скинули гранату на автомобіль з поліцейськими під Херсоном
фото ілюстративне

Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія

Під ворожий обстріл на Херсонщині потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату», – йдеться в повідомленні.

Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.

Крім того, російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів.

«Ворог поцілив по житловим кварталам та лініям електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу с.Томарине загинув 33-річний тракторист», – додали в поліції.

В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У с.Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Теги: поліція граната росія війна Херсонщина окупанти

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