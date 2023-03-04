Окупанти скинули гранату на автомобіль з поліцейськими під Херсоном

Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія

Під ворожий обстріл на Херсонщині потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату», – йдеться в повідомленні.

Постраждали четверо поліцейських. Їх шпиталізували в лікарню, у всіх осколкові поранення та контузія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів.

«Ворог поцілив по житловим кварталам та лініям електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу с.Томарине загинув 33-річний тракторист», – додали в поліції.

В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У с.Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.