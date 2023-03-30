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Поліція розпочала справу щодо перешкоджання роботі журналістів на території Лаври

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поліція розпочала справу щодо перешкоджання роботі журналістів на території Лаври
фото: glavcom.ua

30 березня служителі УПЦ МП неодноразово перешкоджали роботі журналістів

За фактом перешкоджання журналістській діяльності столичні дізнавачі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба київської поліції. 

Інцидент стався на території Києво-Печерської лаври сьогодні, 30 березня. Правоохоронці з’ясовують деталі події.

«До Печерського управління поліції звернулись представники засобів масової інформації із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали», – йдеться у повідомленні.  

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 30 березня служитель Московської церкви напав на працівників ЗМІ. Священник Московської церкви сильно штовхнув журналістку та пошкодив апаратуру оператора.

Працівники Лаври та сам митрополит Павло неодноразово заважали журналістам висвітлювати інформацію. Так митрополит Павло сильно штовхнув журналістку, коли вона поставила йому незручне питання.

Національна спілка журналістів зробила заяву з приводу скандалу у Лаврі та закликала правоохоронців пильно стежити за напруженою ситуацією.

До слова, Міністерство культури подало заяву до поліції через перешкоджання роботи Комісії, яка мала розпочати передачу церковних корпусів державі. Міністр Олександр Ткаченко запевнив, що Комісія обов'язково розпочне свою роботу завтра.

Теги: священник Московська церква в Україні лавра Києво-Печерська лавра поліція

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