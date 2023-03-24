Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)

Виявилося, що батьки не мали навіть одягу та продуктів для дитини

24 березня київські правоохоронці вилучили дитину із сім‘ї у зв‘язку з безпосередньою загрозою для її життя та здоров‘я. Це сталося під час проведення рейду «Діти вулиці»: працівники служб дітей та поліції встановили, що дитина жила в металевому вагончику з батьками, які не піклувалися про неї належним чином. Про це повідомляє Служба у справах дітей та сім'ї Голосіївської РДА.

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Правоохоронці з'ясували, що разом з батьками дитина проживала в металевому вагончику, непристосованому для проживання, у промисловій зоні міста Києва. Металевий вагончик захаращений брудними речами, мотлохом, знаходиться в антисанітарному стані: там відсутнє водо- та теплопостачання, наявний специфічний неприємний запах.

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фото: Служба у справах дітей та сім'ї Голосіївської РДА Маленька дитина проживала в жахливих умовах

У дитини не було ліжечка, ванночки, дитячого візочку, одягу, батьки не мали базових предметів догляду за дитиною та дитячого харчування.У вагоні була відсутня свіжоприготовлена їжа та продукти харчування, що є безпосередньою загрозою для життя та здоров‘я дитини. Про це складено акт проведення оцінки рівня безпеки дитини.

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«Наразі, дитину влаштовано до медичної установи для проведення медичного дообстеження», – йдеться у повідомленні.

Служба у справах дітей та сім‘ї Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації закликає осіб, яким стало відомо про дитину, яка перебуває в складних життєвих обставинах або наявності загрози її життю чи здоров‘ю негайно повідомляти відповідні на те органи державної влади.

Нагадаємо, що нещодавно в Кам'янці-Подільському розгорівся гучний скандал. Поліція Кам'янця-Подільського оштрафувала матір трирічної дитини за безлад та розкидані речі в квартирі. Проте згодом поліцейські повідомили, що візити до родини стався на прохання соціальних служб.

У коментарі «Главкому» начальник відділу Ювенальної превенції в Хмельницькій області розповів, що дитина сильно травмувалася через те, що матір недогледіла за нею.