Подарунок з сюрпризом: як у Криму нагороджують російських окупантів за участь у війні

Багато територій, які пропонують для житла російським загарбникам, розташовані поза цивілізацією

Окупаційна влада Криму оприлюднила розпорядження про надання 511 земельних ділянок для учасників так званої «спеціальної військової операції»

В анексованому Криму масово роздають земельні ділянки російським військовим – учасникам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ділянками біля моря їх обіцяли заохотити за знищення мирних міст і масові вбивства в Україні. Про це повідомляє кримський проєкт української служби Радіо Свобода Крим.Реалії.

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Ініціативу про роздачу безкоштовної землі в Криму за участь у війні з Україною російська влада почала активно просувати наприкінці минулого року. На той момент російські війська зазнавали великих втрат на фронті як у територіях, так і в живій силі.

У листопаді самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в АР Крим Сергій Аксьонов заявив, що формується фонд земельних ділянок, які будуть виділені кримчанам, які беруть участь у так званій «спеціальній військовій операції».

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Самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов з російськими військовими, 16 грудня 2022 року Крим.Реалії

Оформляти права власності на земельні ділянки російським військовим, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну, у Криму розпочали у квітні. На сьогодні відомо, що чиновники розподілили трохи більше пів тисячі ділянок. Але сказати, що вони розташовані біля моря, як обіцяв колаборант Аксьонов, можна лише умовно.

Російська влада Криму оприлюднила розпорядження про безкоштовне надання 511 земельних ділянок «окремим категоріям громадян».

Розпорядження російського уряду Криму про надання громадянам безкоштовно у власність 511 земельних ділянок у селі Ліснівка Сакського району, 23 березня 2023 року фото: Крим.Реалії

Йдеться про учасників так званої «спеціальної військової операції», оскільки вказана постанова визначає процедуру надання землі в Криму саме їм як «окремій категорії громадян».

Учасникам повномасштабного вторгнення в Україну, згідно з документом Ради міністрів Криму, надаються земельні ділянки у селі Ліснівка Сакського району – на околицях міста Саки на заході Криму.

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Село Ліснівка Сакського району на Гугл-карті, Крим, 4 травня 2023 року Крим.Реалія

Як стало відомо, кожному російському військовому надали у власність в середньому по шість соток землі у Ліснівці.

Ця місцевість є степовою частиною західного Криму. Поруч – Сакський цвинтар і зупинка громадського транспорту, що прямує до Сак.

Село Ліснівка на публічній кадастровій карті Росії, 4 травня 2023 року фото: Крим.Реалії

Найближчі до Ліснівки водойми – лікувальні озера Тобе-Чокрак і Сакське озеро. До них – шість кілометрів. На оздоровлення до цих озер прагнуть як місцеві жителі, так і багато туристів. Тому ці місця часто багатолюдні.

За 15 кілометрів від Ліснівки – озеро Сасик-Сиваш, до берегів якого чумаки століттями їздили за унікальною рожевою сіллю.

До обіцяного Сергієм Аксьоновим моря майбутнім дачникам Ліснівки потрібно буде добиратися щонайменше 10 кілометрів.

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Село Ліснівка Сакського району на Гугл-карті, Крим, 4 травня 2023 року фото: Крим.Реалії

Наразі російським загарбникам пропонують земельні ділянки у Сакському та Чорноморському районах. Ці регіони є степом практично без зелені з кам'янистим або солончаковим ґрунтом, де влітку дуже спекотно, а взимку дмуть степові вітри. Багато цих територій розташовані поза цивілізацією. Наприклад, у Ліснівці, описаній вище, немає лікарні. Місцеві жителі змушені їздити до лікарів у Саки.

Також у прибережних регіонах західного Криму не вирішене питання якісного водозабезпечення та водовідведення.

Тому власники ділянок на західному узбережжі ризикують зіткнутися з проблемами у процесі підведення комунікацій до них

Сергій Аксьонов пообіцяв, що на прибережних ділянках зусиллями влади «планується підведення всіх необхідних комунікацій – водопостачання та електрики, будівництво, а також оновлення дорожньої інфраструктури». Але ці заходи, за його словами, проведуть після ухвалення відповідного регіонального закону.

Наразі про його ухвалення не повідомлялося.

Важливим чинником є юридичне оформлення цієї землі. Всі угоди та документи про право власності на землю на нерухомість російська влада Криму видає в односторонньому порядку – за російським законодавством. Влада України не визнає такі документи. Тому в разі деокупації півострова зберегти ці права, швидше за все, не вдасться.